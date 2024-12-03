Его выманили с помощью меда и яблок.

В японском городе Акита медведь ворвался в супермаркет и напал на одного из работников. На то, чтобы поймать его, ушло два дня.

Как пишет CNN, за это время животное успело исследовать мясной отдел и повредить несколько полок. Правоохранители нашли его с помощью беспилотного летательного аппарата, а затем зашли в здание в защитном снаряжении.

Медведь находился на складе, поэтому работники магазина выманили его ловушкой с медом и яблоками. Животное поймали в понедельник, 2 декабря. Его усыпили.

Отмечается, что в этом году в префектуре Акита возросло количество нападений медведей. Объясняют это тем, что изменение климата влияет на график цветения и опыления, что заставляет медведей искать пищу в городах.

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