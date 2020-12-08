В Индии разъяренный медведь растерзал четырех человек, еще троих ранил.
Об этом сообщает издание Xinhuanet.
Инцидент вечером 6 декабря произошел в деревне Анджвахи в индийском штате Чхаттисгарх. Жители отправились в лес собирать дикоросы, где на них и накинулся дикий медведь.
«Тела были направлены для проведения вскрытия, а пострадавших госпитализировали», - сообщил окружной сборщик налогов Сатья Нарайан Ратор.
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Нападение вызвало панику среди местных жителей. На место происшествия отправились сотрудники лесничества и полицейские, чтобы прогнать медведя.
Сотрудники службы охраны дикой природы подчеркнули, что из-за присутствия человека в лесу медведи не чувствуют себя в безопасности, из-за чего могут напасть.
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