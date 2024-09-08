В частности 28% потенциальных избирателей считают, что им нужно знать больше о Камале Харрис.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис на один пункт в новом общенациональном опросе, который провели газета The New York Times и Сиенский колледж, пишет Bloomberg.

Опрос, проведенный среди 1 695 зарегистрированных избирателей 3-6 сентября, показал поддержку Трампа на уровне 48% против 47% за Харрис, с погрешностью в три процентных пункта. Отмечается, что опрос проводили по телефону с помощью интервьюеров в прямом эфире на английском и испанском языках.

В частности он показал, что 56% зарегистрированных избирателей считают, что Трамп лучше справится с экономикой, в то время как 51% избирателей оценили текущие экономические условия как плохие.

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В издании напомнили, что Харрис и Трамп встретятся во вторник вечером в Филадельфии на единственных запланированных дебатах перед выборами, которые состоятся в ноябре.

"Опрос показал, что 28% потенциальных избирателей считают, что им нужно знать больше о Харрис, которая стала кандидатом от Демократической партии, когда президент Джо Байден объявил в июле, что не будет баллотироваться снова. В последнем опросе демократы имели небольшое преимущество в энтузиазме: 91% заявили, что они с энтузиазмом собираются голосовать, против 85% республиканцев", - добавили в Bloomberg.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что он поддерживает кандидатуру Камалы Харрис, оскорбили его. Он считает, что такое заявление было сделано с улыбкой. Также Трамп подчеркнул, что относился к России "жестче всех в истории".

В то же время в Белом доме готовят обвинения против РФ относительно вмешательств в выборы в США. По информации журналистов, подконтрольные некоторые СМИ и различные онлайн-платформы, которые используются россиянами для распространения дезинформации, направленной на американских избирателей.

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