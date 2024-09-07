Правда, озвучиваемые им сроки плохо вяжутся с самой стратегией.

Россия не сможет продолжать войну против Украины, если нефть будет стоить 40 долларов за баррель. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Одна из вещей, которые я собираюсь сделать, если мы победим, я верю, что смогу урегулировать эту войну, когда буду избран президентом, прежде чем приду в должность. Я могу урегулировать эту войну и остановить ее, потому что это ужасная, ужасная война. И в Украине погибает гораздо больше людей - гораздо больше людей, чем вы представляете", - сказал он.

Трамп в очередной раз избежал прямого ответа на то, как именно он хочет урегулировать войну "после избрания" и "до вступления в должность", но намекнул, что намерен покончить с высокими ценами на энергоносители, благодаря которым Россия может финансировать свои военные усилия.

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"Когда у Путина баррель по 100 долларов - война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать", - заявил он.

Комментируя энергетическую политику, которую он будет вести в случае победы на выборах, Трамп заявил именно о намерении резко снизить цены на энергоносители.

"Я (...) введу политику избытка энергии, энергетической независимости и даже энергетического доминирования. У нас под ногами больше жидкого золота, чем в любой другой стране, включая Россию и Саудовскую Аравию. Мой план снизит цены на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность. Это будет экономическое возрождение нашей страны, которого еще никто не видел", - сказал Трамп.

Впрочем очевидно, что до вступления в должность Трамп никак не сможет воплотить эту стратегию, а значит не сможет до вступления в должность закончить войну таким образом.

Война в Украине и Дональд Трамп

Как писал УНИАН, Дональд Трамп хочет резко ограничить использование санкций против таких стран как Россия или Иран, поскольку санкции, по его мнению, подрывают статус доллара как мировой валюты.

Также с недавних пор Трамп начал обвинять Украину в попытке занизить потери в войне. На чем именно основываются такие заявления, он, как всегда не раскрыл, ведь Украине нет смысла скрывать потери среди гражданских, а военные потери и так не раскрываются.

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