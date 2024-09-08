В частности экс-президент США прокомментировал заявление Путина о поддержке на выборах Камалы Харрис.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что он поддерживает кандидатуру Камалы Харрис, оскорбили его. Об этом экс-президент США сказал на митинге своих сторонников.

"На днях Путин поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило. Интересно, почему он поддержал Камалу?", - спросил он.

В частности Трамп назвал Путина "шахматным игроком" и высказал предположение, что такое заявление было сделано с улыбкой.

Видео дня

"Должен ли я быть расстроенным из-за этого? Нет. Было ли это заявление сделано с улыбкой? Я думаю, что да, это было сделано с улыбкой", - подчеркнул политик.

По его словам, "никто в истории не относился жестче к РФ, чем Трамп", и Путин это якобы "знает, как никто другой".

Россия и выборы в США - что известно

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ будет поддерживать на выборах в США кандидата от демократов, но "с уважением будет относиться к выбору американского народа".

"Действующий президент Байден, которого сняли с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну, вот мы тоже так сделаем - будем ее поддерживать", - сказал Путин, улыбнувшись.

В то же время советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби призвал Путина не комментировать американские выборы и не вмешиваться в них.

"Путин должен перестать говорить о наших выборах. Точка. Он не должен никому отдавать предпочтение - тому или другому", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: