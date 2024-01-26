Он также считает, что холодная война была более предсказуемой, чем ситуация сегодня.

Министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейские страны решать вопросы своей безопасности, а не смотреть на выборы в Америке как "кролик на удава".

Об этом Писториус заявил в интервью BILD. По его словам, Европе во время решения вопроса безопасности, нужно рассчитывать на собственные силы, а не постоянно оглядываться на выборы в США.

"Нам, европейцам, хорошо было бы сделать то, что мы должны были сделать много лет назад, 10-20 лет назад. Больше инвестировать в собственную безопасность в Европе. Если мы сейчас смотрим на американские выборы как кролик на удава, это нам ничем не поможет! Мы должны сделать свою домашнюю работу", - акцентировал Писториус.

Он также отметил, что на фоне предупреждений о возможном противостоянии с Россией Германия должна быть "готовой к войне".

"Мы выходим из 30-летнего мира, из 30 лет мирных дивидендов, от которых мы все выиграли. А теперь путь лежит в другую сторону. Мы должны очень, очень ускорить темп, чтобы подготовить себя к худшему сценарию", - подчеркнул он.

В то же время сейчас министр не видит опасности нападения РФ на страны НАТО или на партнеров Альянса. "Но это - только сейчас. Никто не знает, будет ли это продолжаться. Нам нужен принцип сдерживания, мы знаем это со времен холодной войны. Тогда все было более предсказуемым, чем ситуация, которая у нас есть сегодня", - подчеркнул Писториус.

Российская пропаганда в Германии

В Германии обнаружили масштабную "пророссийскую дезинформационную кампанию" с использованием тысяч фейковых учетных записей в сети X (ранее известной как Twitter). Ее цель - вызвать гнев по поводу поддержки Берлином Украины. В частности, эксперты по заказу МИД Германии использовали специальное программное обеспечение для мониторинга публикаций на онлайн-платформе X за период с 20 декабря 2023 года по 20 января 2024 года. В результате, они обнаружили более 50 тыс. поддельных учетных записей пользователей, которые вместе выпустили более миллиона немецкоязычных твитов. Их общая тема - обвинения правительства канцлера Олафа Шольца в пренебрежении населением Германии ради помощи Украине в войне против РФ.

Учетные записи также часто связывали с фейковыми новостями на веб-сайтах, дизайн которых напоминает реальные СМИ. По мнению аналитиков МИДа, за этой кампанией стоит Россия.

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