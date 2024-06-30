По словам президента, если идея экс-президента США заключается в том, чтобы отдать украинские территории, "это вопрос не решит".

Если идея Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа заключается в том, чтобы отдать украинские территории, то это не приведет к миру во всем мире или между Украиной и Россией. Об этом, комментируя для The Philadilphia Inquirer соответствующие заявления экс-президента США, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, если у Трампа "есть такая модель, то все хотели бы завершить войну - может, даже через час будет лучше".

"Но если идея заключается в том, чтобы отдать наши территории, то нет, это вопрос не решит. Это не сработает", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Он отметил, что вместо этого Запад должен обеспечить безопасность Украины.

"Членство в НАТО хорошо не только для Украины: это обеспечит безопасность России". Украинская граница будет возвращена, ни одно дальнейшее российское вторжение не повлечет новой войны, и мир не будет бояться, что Путин снова вернется", - сказал президент.

При этом он прогнозирует, что предстоящий 75-й юбилейный саммит НАТО 9-11 июля в Вашингтоне не предложит Украине четкого пути к членству.

"Мы понимаем, что Белый дом не готов предоставить нам приглашение. К сожалению, это политика шаг вперед, два шага назад. Если Соединенные Штаты боятся раздражать Путина, и это причина, почему нас не приглашают, то мы просим наших стратегических партнеров дать нам то, что защитило бы нас: "Петриоты", значительное количество F-16 и возможность использовать оружие внутри России", - добавил Зеленский.

Последние заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потери на войне. По его словам, "у нас один убитый украинец на шестерых россиян".

Как сказал президент, "действительно, у них гораздо больше людей, и действительно, мы больше заботимся о своих людях".

Вас также могут заинтересовать новости: