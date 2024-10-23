По словам Келли, Трамп восхищался Гитлером и выражал презрение к ветеранам-инвалидам Америки.

Республиканец Дональд Трамп соответствует определению "фашист" и будет править США как диктатор в случае победы на президентских выборах. Такое мнение выразил экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли во время беседы с репортером The New York Times.

В своем комментарии репортеру Келли раскритиковал экс-президента США Дональда Трампа и его подход к правлению страной. Он отметил, что республиканец не приемлет ограничения своей власти.

"Трамп определенно предпочитает диктаторский подход к управлению государством", - подчеркнул экс-глава аппарата Белого дома.

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Келли также поделился, что Трамп делал восхищенные заявления об Адольфе Гитлере и выражал презрение к ветеранам-инвалидам Америки. По его словам, республиканец сравнивал погибших за Штаты с "неудачниками" и "лохами".

Келли добавил, что исходя из опыта правления Трампа, экс-президент США соответствует определению "фашист":

"Если посмотреть на определение фашизма - это ультраправая авторитарная, ультранационалистическая политическая идеология и движение, характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократией, милитаризмом, насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию, что точно описывает подход Трампа к политике".

Во время разговора с репортером экс-глава аппарата Белого дома выразил свою обеспокоенность тем, что Трамп никогда не принимал тот факт, что он был одним из самых влиятельных людей в мире. Келли считает, что это позволяло республиканцу делать все, что он захочет.

В издании отметили, что представитель предвыборной кампании экс-президента США Стивен Чунг критиковал Келли за его заявления о Трампе. Он заявлял, что слова экс-главы аппарата Белого дома о его работе являются развенчанными историями.

Как президентские выборы в США могут повлиять на Украину

Ранее УНИАН писал, что президент Владимир Зеленский рассматривает вариант перехода Украины к "Плану Б" после выборов в США. По его словам, такой сценарий возможен, если политика Штатов по военной помощи нашей стране изменится.

Кроме того, в материле CNN высокопоставленный чиновник НАТО говорил о том, что руководство Альянса планирует уменьшить роль США в поддержке Украины после выборов. Он подчеркнул, что в НАТО не ожидают, что Штаты останутся лидером по предоставлению военной помощи.

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