Джордж Буш-младший считает выборы честными, но добавляет, что Трамп имеет право оспаривать результаты подсчета голосов.

Бывший президент США от Республиканской партии Джордж Буш-младший сообщил, что говорил с Джо Байденом и поздравил его с победой.

Об этом он заявил в воскресенье, 8 ноября, пишет Радио свобода.

По словам Буша, хотя он и имеет расхождения во взглядах с Байденом, считает его "хорошим человеком", а выборы, на которых он получил большинство голосов выборщиков - честными.

"Я выразил теплые поздравления и поблагодарил его за патриотическое послание, которое он озвучил прошлой ночью. Я также позвонил Камале Харрис и поздравил ее с историческими выборами на должность вице-президента", - говорится в заявлении Буша.

Буш также поздравил действующего президента Дональда Трампа и его сторонников "с ярой борьбой в ходе кампании". По его словам, Трамп имеет право оспаривать результаты подсчета голосов, хотя нет доказательств нарушений на выборах.

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Республиканец Джордж Буш был президентом США в течение двух каденций, победив на выборах в 2000 и 2004 годах. Он обычно не комментировал политические события в США в течение последних лет. Как правило, бывшие президенты США не критикуют действующих глав государства от собственной партии.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Александр Топчий