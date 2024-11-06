Демократы теряют не только Белый Дом, но и, как минимум, одну палату Конгресса. А возможно и обе.

Результаты голосования на выборах в США показали, что у Демократической партии есть определенные проблемы в коммуникации с избирателями. Как пишет BBC, об этом заявил демократ Джим Мессина, который руководил предвыборным штабом Барака Обамы в 2012 году.

По мнению демократа, нынешние выборы показали, что его партия провалила коммуникацию с молодежной аудиторией и с испаноговорящими американцами.

"Я надеюсь, что мы все уделим некоторое время тому, чтобы разобраться во всех этих вещах, подготовить всеобъемлющий анализ и поговорить о том, как двигаться дальше, потому что сегодня вечером нам надрали задницы. И мы должны придумать, как двигаться дальше таким образом, чтобы мы снова стали партией большинства, которой были раньше", — заявил Мессина.

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Выборы в США: победа Трампа и республиканцев

Как писал УНИАН, предварительные данные подсчета голосов, озвученные американскими СМИ, свидетельствуют об уверенной победе Дональда Трампа на выборах президента США. Хотя впереди еще предстоит второй этап избирательного процесса – голосование коллегии выборщиков – нет сомнений, что Трамп лишь окончательно закрепит свою победу.

Одновременно с выборами президента в США состоялись и довыборы в обе палаты американского парламента – Сенат и Палату представителей. По предварительным данным, Республиканская партия взяла большинство мест в Сенате. С Палатой представителей пока окончательной ясности нет, но, вероятно, она тоже останется за республиканцами.

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