В Беларуси задержали блогера, ранее планировавшего участвовать в выборах президента (видео)

Сейчас на выборы планирует идти жена Тихановского.

В беларусском Гродно в пятницу был задержан блогер Сергей Тихановский, который собирал подписи для выдвижения своей жены кандидатом в президенты.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Тихановский является руководителем инициативной группы своей жены Светланы. Он приехал в город поддержать ее как претендента в кандидаты в президенты.

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"Во время пикета Тихановский был задержан сотрудниками ОМОН, и микроавтобус, в котором его собирались отвезти в РОВД, окружили присутствовавшие на пикете жители города, пытаясь помешать машине уехать. Когда микроавтобус все же уехал, штаб Тихановской призвал собравшихся пойти в УВД Гродненского исполкома, чтобы узнать причины задержания. У здания УВД к людям вышел первый заместитель начальника УВД - начальник криминальной милиции Александр Шастайло и объяснил, что во время пикета произошел конфликт, в котором пострадал сотрудник милиции", - пишет издание.

Как позже сообщили собравшимися в УВД, на пикете было задержано 10 человек. Их развезли по разным отделениям милиции. Представители штаба Тихановской призвали всех собравшихся у здания разойтись, чтобы не нарушать законодательство - после 10 вечера проводить пикеты запрещено.

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Сергей Тихановский достаточно популярен в блогосфере, он рассказывает о жизни простых людей в глубинке. Сам он ранее хотел выдвигаться кандидатом в президенты, однако не смог зарегистрировать свою инициативную группу, так как на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать документы для передачи в ЦИК. Инициативную группу зарегистрировала его супруга Светлана, которая и выдвигается в президенты.

Как сообщал УНИАН, ранее действующий глава Беларуси Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты. Возможная победа на выборах в августе может принести ему шестой президентский срок подряд.

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