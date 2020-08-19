Тихановская записала новое обращение: просит ЕС "поддержать пробуждение Беларуси" и не признавать выборы
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала Европейский совет не признавать выборы президента Беларуси.
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Соответствующее обращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».
«Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов», – призвала Тихановская.
Она отметила, что Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах белорусов и всего мира.
«С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», – сказала Тихановская.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет.
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