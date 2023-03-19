Сербия – самый верный союзник России к западу от Бреста, но и участник Международного уголовного суда тоже.

Выдача международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "будет иметь плохие политические последствия" и продлит войну в Украине. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич, общаясь с журналистами в Белграде, пишет Sky News.

По словам сербского лидера, ордер на арест свидетельствует о "большом нежелании говорить о мире и о перемирии" в Украине.

"Мой вопрос в том, что теперь, когда вы обвинили его в крупнейших военных преступлениях, с кем вы собираетесь говорить? Вы действительно думаете, что Россию можно победить за месяц, три месяца или год?" — вопрошает Вучич.

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На вопрос журналиста, будет ли Путин арестован в случае своего приезда в Сербию, Вучич заявил, что это "бессмысленный вопрос", поскольку, пока продолжается война, "Путину некуда идти".

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд, который часто неофициально называют "Гаагским трибуналом", выдал международный ордер на арест Владимира Путина. Формально теперь более 120 стран мира, признающих юрисдикцию этого суда, должны арестовать Путина при первой возможности.

В воскресенье министр юстиции Германии заявил, что Путин непременно будет арестован, как только ступит на немецкую землю. Таким образом, Германия первой подтвердила готовность исполнить ордер на арест Путина.

Власти ЮАР, куда Путин планировал отправиться в конце лета, тоже заявили о своей приверженности Международному суду, но уклонились от прямого ответа, будут ли арестовывать диктатора.

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