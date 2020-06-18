В НАТО согласовали план реагирования на возможную вторую волну COVID-19

В Альянсе договорились создать специальные запасы медицинского оборудования и предметов снабжения и создать фонд для быстрой закупки медикаментов.

Министры обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) согласовали план реагирования на возможную вспышку второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-брифинга по итогам второго дня встречи министров обороны стран-членов Альянса, которая проходила в формате видеоконференции 17-18 июня.

В частности, он сказал, что министры провели відеконференцию для принятия следующих шагов в ответ на COVID-19.

Читайте такжеСтолтенберг заявляет, что в НАТО не считают Китай врагом

В связи с этим, отметил он, основная задача Альянса заключается в дальнейшем обеспечении надежной и эффективной обороны и сдерживания.

"Мы прибегаем ко все необходимым мерам, чтобы обеспечить готовность наших сил отреагировать на любую угрозу, поскольку крайне важно, чтобы этот кризис в области здравоохранения не стал кризисом в сфере безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО и армии стран-членов играют ключевую роль в поддержании гражданского реагирования на COVID-19, что предусматривает воздушные перевозки самолетами необходимых медикаментов, перевозки пациентов и развертывание полевых госпиталей.

"Органы в области здравоохранения во всем мире предупредили, что мы можем стать свидетелями второй волны пандемии. Поэтому НАТО готовится предоставлять прочную поддержку гражданским усилиям, если это произойдет", - сказал он.

В этой связи министры обороны стран-членов приняли три решения.

"Мы согласовали новый оперативный план для оказания поддержки союзникам и партнерам. Мы также согласились создать резерв медицинского оборудования и предметов снабжения. И мы согласовали новый фонд, который позволит быстро получать медикаменты и медицинские услуги", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, многие страны-члены предложили предоставить медицинское оборудование для резервных запасов и внести финансовый вклад.

«Это знак единства и солидарности союзников», - подчеркнул Столтенберг.

Он заверил, что страны-члены готовы поддержать друг друга, если наступит вторая волна коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram