Зеленский выразил надежду, что все согласны, что Европе нужна реальная оборонная самодостаточность.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что путинская система должна проиграть в войне против Украины. В своем выступлении на заседании Европейского совета он отметил, что необходимо четко видеть общую европейскую цель.

"Она заключается в том же, в чем и была изначально. Путинская система должна проиграть в этой войне против Украины. Потому что это - война России не только против Украины, но и против всех нас, против ваших стран также, против всей нашей Европы и европейского образа жизни", - сказал Зеленский.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пытается расширить систему, противоположную европейской.

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"В его системе люди вообще не имеют значения. Права человека, достоинство всех сообществ в обществе, равенство народов - всего этого при путинской системе не существует. Он вооружил эту свою систему, поставил ей на службу ресурсы России и бросил в войну", - отметил глава государства.

Так, подчеркнул Зеленский, Путин он должен проиграть.

"Это вопрос жизни и смерти для всего, что является ценным для нас с вами в Европе. Нигде в Европе не должны воцариться насилие и деградация, которые царят в России", - добавил он.

Имеющихся систем ПВО не хватает

Обращаясь к участникам заседания, Зеленский напомнил, что этой ночью состоялась очередная ракетная атака на Киев.

"31 российскую ракету мы сбили, в том числе баллистическую. Мы в Украине очень ценим всю помощь нашей защите. Все системы ПВО, предоставленные Украине, в частности странами Европы, дают жить нашим городам и селам. К сожалению, имеющихся систем ПВО не хватает, чтобы закрыть от террора России всю нашу территорию", - подчеркнул он.

Президент отметил, что речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве, чтобы защитить всю территорию Украины.

"Вы все знаете, какие шаги нужно сделать. Призываю вас помочь защитить наши города: Харьков, Сумы, Днепр, Одессу, Херсон и другие. Надо дать надежную защиту неба и над фронтом в Украине. Чтобы Путин потерпел поражение в битве за украинское небо. Когда это будет, он проиграет и землю", - сказал Зеленский.

Показатели использования артиллерии на фронте нашими воинами сейчас являются унизительными для Европы

Глава государства также отметил, что боеприпасы - это тоже жизненно важный вопрос. Он поблагодарил за создание Фонда помощи Украине объемом 5 млрд евро и за поддержку инициативы Чехии по закупке снарядов для украинских воинов.

"Показатели использования артиллерии на фронте нашими воинами сейчас являются, к сожалению, унизительными для Европы - в том смысле, что Европа может обеспечить больше, и это критически важно доказать сейчас. Когда поддержки хватит для Украины, это будет доказательством для окружения Путина, что поддержки хватит и в том случае, если этот сумасшедший отдаст приказ о расширении агрессии и на другие страны Европы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не стоит ждать, что Путин приготовил для Балтии или других частей Европы, если "можно уничтожить его агрессивный потенциал сейчас".

Мы предлагаем инвестировать в наше производство дронов

Зеленский выразил надежду, что все согласны, что Европе нужна реальная оборонная самодостаточность. По его словам, этого можно достичь только благодаря наращиванию производства оружия и боеприпасов на континенте.

"Украина демонстрирует, что это можно делать довольно быстро. Пожалуйста, не теряйте времени, которое нужно для активизации оборонных производств. Технологическая сторона войны обновляется, и нужно успевать за изменениями ради безопасности каждой страны Европы", - сказал он.

Президент приветствовал инициативу Евросоюза по открытию в Киеве Офиса оборонных инноваций.

"Мы также предлагаем инвестировать в наше производство дронов - одного из ключевых видов оружия в современной войне. Потенциал нашего производства дронов достаточен, и требуется достаточное финансирование для того, чтобы реализовать этот потенциал на фронте. Все, что мы строим для защиты Украины, будет работать и для защиты всей нашей Европы", - отметил Зеленский.

Украина не может смириться с тем, что постоянным фоном для российского террора стало давление на наше государство в вопросах торговли

Кроме того, глава государства призвал помнить, что антиевропейские российские действия требуют не только военной, но и экономической и политической консолидации.

"Мы в Украине не можем смириться с тем, что постоянным фоном для российского террора стало давление на наше государство в вопросах торговли. Я благодарен всем в Европе, кто так же оценивает это давление как неприемлемое", - сказал он.

Зеленский добавил, что сейчас вопрос торговли, в частности продолжение режима либерализации торговли с Евросоюзом, - это "вопрос не просто тех или иных товаров, а нашей способности выстоять против российской агрессии".

"Любая наша потеря в торговле - это потеря ресурса, который останавливает Россию. Предлагаю также взглянуть на это и с экономической перспективы. Каждое слово Украины подкреплено фактами. Для юга Евросоюза, а именно для агросектора Испании и Италии, наши зерновые чрезвычайно важны. Наш сахар нужен для рынка Румынии. Такие факты можно отметить и о других категориях товаров", - отметил президент.

Он отметил, что за прошлый год Украина сделала и сейчас делает все, чтобы восстановить нормальный объем своего продовольственного экспорта из портов Одессы, а также через Дунайский регион и румынские порты.

Зеленский добавил, что Украина снова стала донором продовольственной безопасности для традиционных направлений своего экспорта, в частности Северной Африки и Азии. По его словам, Европа от этого только выиграет - от сотрудничества с Украиной и от наших экономических возможностей, которые стабилизируют соседние с Европой части мира.

"Впрочем, мы видим, что до сих пор, к сожалению, не ограничен российский доступ на аграрный рынок Европы. И когда украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути, в Европу все равно везут российскую продукцию, а также товары из подконтрольной Путину Беларуси. Это нечестно", - сказал глава государства.

Он добавил, что еще более нечестно, когда кто-то пытается сломать системные торговые решения, которые работают не первый год и работают в интересах силы всей Европы. Так, подчеркнул Зеленский, попытки торгового сепаратизма внутри Европы ослабляют весь континент.

Украинцам нужно видеть, что Евросоюз становится ближе

Отдельно он остановился на совместных политических действиях, в частности на вопросе о начале реальных переговоров о вступлении Украины.

"Это один из ключевых элементов мотивации наших людей в противостоянии с Россией - украинцам нужно видеть, что Евросоюз становится ближе. И особенно в эти сложные месяцы нужно ощущение сближения Украины и Евросоюза, когда Россия транслирует миру, что Запад не способен поддерживать нас именно так, как нужно, и существуют такие дефициты, в частности в оборонном снабжении", - отметил Зеленский.

Так, добавил он, Украина выполняет свою часть обязательств по внутренней трансформации, и "мы знаем, что со стороны Евросоюза переговорная рамка готова к рассмотрению вами".

"Ее одобрение может значительно поддержать наших людей и дать правильный сигнал для всей Европы после выборов в Европарламент в июне", - отметил президент.

Нужен прогресс по справедливому использованию замороженных активов России

"Нужен прогресс по справедливому использованию замороженных активов России. Агрессор должен платить за войну наибольшую цену - это соответствует и букве, и духу закона. Должны уже в этом году направить российские активы для защиты и восстановления жизни в Украине, которую агрессор разрушает", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это справедливо, когда и доходы от российских активов, и сами активы будут служить восстановлению в Украине после боевых действий, поддержке Украины, а также, частично, - и закупке оружия, чтобы останавливать террор.

"Россия должна почувствовать истинную цену войны и потребность в честном мире", - сказал президент.

Террор России - мнение Зеленского

Ранее сегодня, 21 марта, Зеленский прокомментировалмассированный удар российских оккупантов по Киеву. Он отметил, что украинцам нужна поддержка партнеров.

По словам президента, мировое единство способно останавливать такой террор, когда помогает Украине системами противовоздушной обороны.

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