Экс-президент Грузии подчеркнул, что в последние годы он многое переоценил.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили пообещал своим избирателям, что если его партия "Единое национальное движение" выиграет на парламентских выборах и он станет премьером, то Грузия не будет вступать в конфронтацию с Россией.

Об это он сказал в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ", передает «Интерфакс».

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", - заявил Саакашвили.

Экс-президент Грузии подчеркнул, что в последние годы он многое переоценил.

"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", - отметил он.

Саакашвили также заявил о том, что готов возглавить грузинское правительство сроком не более двух лет, а затем вернуться в Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны украинцев.

"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", - сказал Саакашвили.

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Возвращение Саакашвили в Грузию: что известно

7 сентября партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

Вскоре Саакашвили согласился на такое предложение, заявив, что готов стать "переходным" премьером.

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Автор: УНИАН