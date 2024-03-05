Штаты заявили, что не отправят своих военных.

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил, чтобы западные войска помогли его стране в борьбе с российской захватнической армией.

Об этом заявил Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби в разговоре с журналистами. Ранее он уверял, что США не будут отправлять своих солдат воевать в Украине.

"Президент Зеленский не просит об этом, он просто просит предоставить ему инструменты и возможности. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну", - сказал Кирби.

Отправка западных войск в Украину: что известно

Наомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что союзники поднимал вопрос возможной отправки своих войск в Украину, однако к согласию пока не пришли.

Большая часть союзников, в том числе и Соединненые Штаты, сразу публично отвергли эту идею. Обсудить ее готовы в Литве, Канаде, Эстонии, Нидерландах и Чехии.

Макрон собирает лидеров партий, чтобы обсудить этот вопрос. Он сказал журналистам, что его слова были "взвешенными" и "продуманными".

По данным французских СМИ, страна изучает, может ли их спецназ и другие военные подразделения пересекать границу Украины.

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