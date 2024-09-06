Если Трамп придет к власти, то, скорее всего, он окажет помощь Украине по программе лендлиза, считает дипломат.

Сейчас риторика Дональда Трампа в отношении Украины уже изменилась, заявил в интервью "Радио Свобода" бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Именно Трамп обеспечил политическое прикрытие Майку Джонсону, спикеру Палаты представителей. Чтобы Майк мог вынести пакет (помощи Украине - УНИАН) на голосование. За него проголосовали 70% членов Палаты представителей, что свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке, о том, что более 70% конгрессменов поддерживают помощь Украине", - сказал Волкер.

Он также добавил, что еще тогда Трамп занял позицию, что не хочет, чтобы Украина потерпела поражение в этой войне.

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"Я думаю, что опыт наблюдения за катастрофой в Афганистане, когда Байден был президентом, является сигналом и для Трампа. Он не хочет, чтобы это произошло при его правлении. Значит он не захочет позволить Украине стать его "Афганистаном". Поэтому я не думаю, что он позволит этому произойти", - добавил Волкер.

По его мнению, в случае победы Харрис, Соединенные штаты продолжат оказывать Украине помощь как дополнительные ассигнования. То есть, по той же схеме, которая работала и до того.

"Если это будет администрация Трампа, я больше убежден, что он предоставит Украине помощь по программе лендлиза: не за деньги налогоплательщиков, а, скорее, позволит Украине занимать средства, чтобы покупать столько, сколько им нужно, без ограничений, при условии, что они будут покупать американские оборонные товары. Мне кажется, что это более вероятный путь, на который пошел бы Трамп. Мы этого не знаем, потому что он еще не президент. Но я думаю, что если его изберут, он, скорее всего, будет делать именно так", - отметил Волкер.

Выборы в США - последние новости

Накануне стала известна дата первых теледебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и его соперницей-демократкой, вице-президентом Камалой Харрис. Они должны состояться 10 сентября в прямом эфире на канале ABC News.

Тем временем в Белом доме отреагировали на заявление Путина о том, что Россия якобы поддерживает кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США. Так, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби призвал президента России Владимира Путина не комментировать американские выборы и не вмешиваться в них.

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