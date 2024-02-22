Эти мифы можно услышать, в частности, от республиканцев США.

Начиная полномасштабное вторжение в Украину, Кремль исходил из нескольких мифов – что Украина слабое и "ненастоящее" государство, что Запад слишком разделен, чтобы как-то отреагировать на вторжение и тому подобное. Эти мифы были разбиты в первые месяцы войны, но остается еще несколько мифов, которые до сих пор искажают видение этой войны, пишет Politico.

Издание отмечает что мифы являются не просто ошибочным восприятием ситуации. На самом деле они могут оказывать заметное влияние на тех, кто принимает важные решения. Например, на республиканцев в Конгрессе США. Вот четыре главных мифа, которые до сих пор мешают Украине и ее союзникам покончить с российской агрессией:

Украина не может одержать победу . Украина вернула себе огромные территории, захваченные Россией, начиная с февраля 2022 года. Politico отмечает, что успехи Украины на поле боя были бы еще значительнее, если бы она немедленно получила то оружие, которое просила в начале — от систем противоракетной обороны и ракет большой дальности до истребителей и танков. Пришло время для перемирия . Этот нарратив опровергают действия России на поле боя, включая казнь раненых украинских военнопленных в Авдеевке и продолжение бомбардировок и убийств украинских мирных жителей, зверства на оккупированных территориях. Кроме того, Путин уже нарушал данные им обещания, поэтому перемирие станет для него лишь возможностью восстановить свои силы. Другие диктаторы восприняли бы любые уступки Путину как сигнал, что можно нападать на соседей и забирать их территории. Украина безнадежно коррумпированная страна, которую возглавляют неонацисты . Politico отмечает, что президентом Украины является еврей, а до этого был премьер-министр еврей (Владимир Гройсман). Это исключает тезис о неонацистах. Также издание подчеркивает, что коррупция в Украине не является чем-то уникальным для постсоветского пространства, а борьба с ней с началом войны лишь усилилась. Украина является неправильным приоритетом для Запада . Politico признает, что Китай, несомненно, представляет серьезный вызов для США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно для Тайваня. Но именно Россия вторглась в соседнее государство - в третий раз после вторжения в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014-м. Китай (пока) не вторгся. Вторжение Путина уже вызвало крупнейший кризис безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Напротив, военная угроза со стороны Китая все еще теоретическая.

Война в Украине: роль Запада

Как писал УНИАН, военно-политический аналитик Ян Бонд назвал 4 шага, которые немедленно должна предпринять Европа ради победы Украины в войне. По его словам, надежды на США остается все меньше, поэтому судьба Украины зависит от ближайших соседей.

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При этом эксперты предупреждают, что европейцы зря не верят в возможность российской агрессии против стран-членов НАТО. По мнению аналитика Сергея Сумленного, Кремль планирует не широкомасштабную войну, а ограниченную гибридную агрессию против стран Балтии. Если НАТО не сможет адекватно отреагировать на такой тип агрессии, это просто уничтожит альянс.

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