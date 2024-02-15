По его словам, Москва действовала "в соответствии с Уставом ООН", когда напала на Украину.

Единственное, о чем сейчас может жалеть Россия, – это то, что она не напала на Украину раньше. Такое циничное заявление выдал российский диктатор Владимир Путин.

"Непосредственным тригером (полномасштабного вторжения РФ в Украину, – ред.) послужил полный отказ украинских властей от выполнения минских соглашений", – заявил он в интервью одному из российских пропагандистов, основой которого стала беседа президента РФ с американским журналистом Такером Карлсоном.

Путин также выдал тираду о "многочисленных атаках" на "ЛДНР", которые в результате "обратились к РФ за признанием". По его словам, Москва действовала "в соответствии с уставом ООН", когда напала на Украину.

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"Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, минских соглашений. Как выяснилось, нас и здесь водили за нос. (...) Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", – добавил диктатор.

Другие заявления Путина о войне против Украины

Владимир Путин известен своей любовью к перекручиванию украинской истории. Он не упустил возможность изложить свою версию становления Украинского государства и в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На эту часть он выделил четверть двухчасового диалога.

Кроме того, Путин выдал, что в 2022 году Россия якобы не начинала войну против Украины. Революцию Достоинства глава Кремля назвал "госпереворотом", который стал "политической ошибкой ЦРУ".

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