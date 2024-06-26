План советников Трампа предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры.

План советников Дональда Трампа по прекращению войны в Украине был раскритикован экспертами как неприемлемый, причем как для Москвы, так и для Киева, пишет Newsweek.

Так, предложение, разработанное Фредом Флейцем и генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, которые были начальниками штабов в Совете национальной безопасности Трампа, предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров будет означать усиление американской поддержки Украины и потребует прекращения огня на основе сложившейся линии фронта.

Как отмечают опрошенные Newsweek эксперты, предложенный план не устроит ни одну из сторон.

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"Я считаю это предложение несбалансированным в пользу целей России и, так сказать, поощрением за агрессию и жестокое насилие", - сказал Гордон "Скип" Дэвис, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и генерал-майор армии США в отставке. "Поддержка Запада - это одновременно и критическое требование, и критическая уязвимость для Украины. Ни Запад, ни США и Запад вместе взятые не могут использовать подобные рычаги воздействия на Россию".

По его словам, угрозы увеличить поддержку Украины со стороны Запада и США на данном этапе войны кажутся ироничными и вряд ли убедят Путина пойти на переговоры. А вот реальное оказание такой поддержки - вполне.

Он отметил. что, "на первый взгляд, это предложение, скорее всего, придется по вкусу базовой группе Трампа и значительной части европейской общественности, которая больше заинтересована в мире, чем в защите свободы выбора правительства, территориального суверенитета и международного права".

Как отмечает Брайан Тейлор, профессор политологии в Сиракузском университете, "идея мирного плана для войны России против Украины звучит неплохо, но идеи, предложенные двумя советниками Трампа, не устроят ни Россию, ни Украину".

Он объяснил, что цели сторон несовместимы.

"Россия хочет получить политический контроль над Украиной и уничтожить идею Украины как отдельной нации, а Украина хочет защитить свою территорию, свой народ и свою демократию от российского насилия и господства", - отметил он.

Пользователи социальных сетей отвергли это предложение как дающее Москве преимущество в переговорах. "Это план, написанный в Кремле, список желаний, который Трамп с радостью выполнит", - написал один из пользователей в X.

"Мирный план" советников Трампа

Напомним, до этого агентство Reuters сообщило, что два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлогг и Фред Фляйц - представили ему план завершения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах. Данный план предусматривает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

При этом, по словам Фляйца, Дональд Трамп положительно отреагировал на такую стратегию.

В Офисе президента Зеленского отметили, что план завершения войны, развязанной Россией, должен базироваться на международном праве, и война не может закончиться без привлечения России к ответственности.

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