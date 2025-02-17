Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет быстро закончить войну, заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, по его словам, их встреча может состояться уже очень скоро.
Также Трамп, после участия в автогонках серии NASCAR Cup Daytona 500, подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мирных переговорах между Россией и США.
"Он будет привлечен", - коротко отметил Трамп.
Другие заявления Дональда Трампа
В своем общении с журналистами Трамп вновь сказал, что Россия имеет мощную военную машину. И что ранее они победили Гитлера и Наполеона.
Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет возобновить переговоры о денуклеаризации с Китаем и РФ. "Когда мы все уладим, то я хочу, чтобы одна из первых встреч, которую я хочу провести, была с председателем Си Цзиньпином из Китая и президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое", - сказал президент США журналистам в Белом доме.
Кроме того, он объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому. "Мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение", – заявил Трамп.