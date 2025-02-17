Трамп также ответил, будет ли место Зеленскому за столом переговоров.

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет быстро закончить войну, заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, по его словам, их встреча может состояться уже очень скоро.

Также Трамп, после участия в автогонках серии NASCAR Cup Daytona 500, подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мирных переговорах между Россией и США.

"Он будет привлечен", - коротко отметил Трамп.

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Другие заявления Дональда Трампа

В своем общении с журналистами Трамп вновь сказал, что Россия имеет мощную военную машину. И что ранее они победили Гитлера и Наполеона.

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет возобновить переговоры о денуклеаризации с Китаем и РФ. "Когда мы все уладим, то я хочу, чтобы одна из первых встреч, которую я хочу провести, была с председателем Си Цзиньпином из Китая и президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое", - сказал президент США журналистам в Белом доме.

Кроме того, он объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому. "Мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение", – заявил Трамп.

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