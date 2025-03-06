Аналитики отметили, что это повлияет на ход боевых действий.

Остановка обмена разведданными между США и Украиной может сыграть на руку российской военной авиации, которая сможет увеличить частоту своих атак, а также это может повлиять на ход боевых действий.

Об этом говорится в новом обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW). Без доступа к разведданным США, у Украины будет меньше возможностей для ударов по российским системам ПВО. Российские самолеты смогут действовать агрессивнее, уменьшая расстояние для запуска планирующих бомб и ракет по Украине.

"Кремль неоднократно настаивал на прекращении предоставления любой иностранной помощи Украине в рамках мирного соглашения", - напомнили аналитики.

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В ISW отметили, что благодаря разведданным Украина могла наносить удары по военным объектам на территории России, что заметно снижало боеспособность оккупантов. В частности, уничтожение складов боеприпасов в Торопце (Тверская область) и Тихорецком арсенале (Краснодарский край) уменьшило запасы ракет и снарядов. Кроме того, удары по военным объектам в России мешали россиянам бить авиабомбами и ракетами по украинским передовым позициям.

Остановка обмена разведданными

США прекратили предоставлять Украине все разведывательные данные. Ранее сообщалось лишь о том, что прекращение было "выборочным" и касалось данных, которые могут быть использованы для атак на территории РФ.

Издание The New York Times проанализировало, как долго ВСУ смогут противостоять РФ без помощи США. Журналисты отметили, что несмотря на то, что Европа обещает поддерживать Украину, быстро восполнить пробел в оружии будет невозможно.

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