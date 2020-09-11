Точные сроки вывода военнослужащих президент США не назвал.

В ближайшее время США выведут часть своих военных из Афганистана и Ирака.

Читайте такжеТрамп собрался сократить военное присутствие США в Ираке и АфганистанеОб этом заявил американский президент Дональд Трамп. Будет ли сокращаться военный контингент США в Сирии, глава Белого дома не уточнил.

«В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до 4 тыс. за очень короткое время. Так же и в Ираке — мы скоро снизим число до 2 тыс. солдат», - сказал Трамп журналистам, передает kommersant.

Точные сроки вывода военнослужащих президент США не назвал.

Дональд Трамп добавил, что в Сирии американский контингент малочисленный.

«В большей части Сирии нас нет, за исключением того, что... наши военнослужащие охраняют нефтяные месторождения. Их там не так много, я думаю, небольшое число», - уточнил он.

Сколько военных США в Афганистане и Ираке:

В настоящее воемы в Ираке остается около 5,2 тыс. американских военных;

в Афганистане находятся около 8,6 тыс. военных.

Американские военные в Ираке и Афганистане:

Вывод американских военных из Афганистана является одним из условий соглашения, подписанного между США и движением «Талибан». Документ был подписан 29 февраля 2020 года.

В течение 14 месяцев коалиция во главе с США должна вывести свои войска из страны.

12 сентября в Дохе должны начаться межафганские мирные переговоры. От США на них будет присутствовать госсекретарь Майк Помпео.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН