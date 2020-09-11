В ближайшее время США выведут часть своих военных из Афганистана и Ирака.
Читайте такжеТрамп собрался сократить военное присутствие США в Ираке и АфганистанеОб этом заявил американский президент Дональд Трамп. Будет ли сокращаться военный контингент США в Сирии, глава Белого дома не уточнил.
«В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до 4 тыс. за очень короткое время. Так же и в Ираке — мы скоро снизим число до 2 тыс. солдат», - сказал Трамп журналистам, передает kommersant.
Точные сроки вывода военнослужащих президент США не назвал.
Дональд Трамп добавил, что в Сирии американский контингент малочисленный.
«В большей части Сирии нас нет, за исключением того, что... наши военнослужащие охраняют нефтяные месторождения. Их там не так много, я думаю, небольшое число», - уточнил он.
Сколько военных США в Афганистане и Ираке:
- В настоящее воемы в Ираке остается около 5,2 тыс. американских военных;
- в Афганистане находятся около 8,6 тыс. военных.
Американские военные в Ираке и Афганистане:
- Вывод американских военных из Афганистана является одним из условий соглашения, подписанного между США и движением «Талибан». Документ был подписан 29 февраля 2020 года.
- В течение 14 месяцев коалиция во главе с США должна вывести свои войска из страны.
- 12 сентября в Дохе должны начаться межафганские мирные переговоры. От США на них будет присутствовать госсекретарь Майк Помпео.
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