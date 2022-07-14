Роберт Голоб отметил, что Киеву уже отправили первую партию вооружения.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что отправка Украине советских танков затянулась. Политик отметил, что это связано со сменой словенского руководства

Об этом пишет Euractiv.

"К сожалению, поставки вооружений Украине немного затянулось, потому что у нас происходила смена правительства. Но мы взялись за это решительно и уже отправили одну партию танков на Украину", - указал премьер Словении.

Таким образом Голоб защитил Германию, на которую обрушилась критика за задержку поставок вооружения Украине. Согласно договоренности, Любляна должна была отдать Киеву советские танки, а взамен получить от Германии новую технику. Схему обмена запустили после того, как Берлин отказался передавать Украине технику на прямую.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 апреля стало известно, что Словения передаст Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72, а взамен получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs.

17 июня стало известно о передаче Украине партии оборудования и боевые машины пехоты. Министр обороны страны Марьян Шарец отметил, что Киев получил автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 БМП.

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