Президент призвал различать "мир" и "отсутствие войны".

Президент США обвинил украинского лидера в том, что тот хочет "сражаться", а не заключать мир. Однако Владимир Зеленский в интервью Fox News опроверг этот тезис.

"Никто так не хочет завершения войны, как мы, украинцы. [Но] мир - это не просто отсутствие войны", - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что он не может просто приказать украинцам прекратить сопротивление агрессору.

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"Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется", - отметил он.

По словам Зеленского, он открыт для переговоров с Россией, но при условии, что США предоставят Украине гарантии безопасности.

Ссора Зеленского с Трампом

Как писал УНИАН, во время первой за несколько месяцев личной встречи Дональд Трамп и Владимир Зеленский устроили эмоциональный спор, который спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. После этого Трамп распространил заявление, в котором обвинил Зеленского в неготовности заключать мир.

Ряд обозревателей выдвинули гипотезу, что ссора была срежиссирована Трампом с целью ослабить позиции Зеленского на предстоящих переговорах. В частности отмечают, что слишком хорошо все укладывается в громкие заявления и действия Трампа в течение последних недель.

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