12 января Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан важный документ в сфере обороны. В частности, Лондон пообещал делиться с Киевом разведданными, помогать с военной подготовкой и усилить оборонно-промышленное сотрудничество.

Если кратко:

1. Британия работает на усиление собственного веса в политике. И в том числе в нашем регионе. Визит (и документ) важны как часть этого процесса на фоне пробуксовки США и ЕС.

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Британия работает на усиление собственного веса в политике. И в том числе в нашем регионе

2. Внутриполитическая составляющая, идущая от п.1 - демонстрация наличия собственного, британского трека внешней политики своему населению.

3. Британцев интересует будущее Черного моря. Поэтому отдельный акцент - на море. И тут есть наша "сильная сторона", поскольку концепция морских дронов - это новое с точки зрения войны на море.

4. Переговоры. Было ли это прелюдией к консультациям о заморозке или перемирию?

Есть две основные точки зрения.

Первая - относительно стабильная ситуация на фронте не дает поводов для разговоров о заморозке здесь и сейчас.

"Относительно стабильная ситуация на фронте не дает поводов для разговоров о заморозке здесь и сейчас"

Вторая - долгая война без внятных перспектив завершения заставляет партнёров задуматься: "А что в финале?".

Рассмотрим оба тезиса в одном блоке:

"Стабильная" ситуация на фронте является как демонстрацией наших возможностей сдерживания РФ, так и (увы) поднимает тему возможности заморозки. Особенно, если "стабильность" затягивается.

Сейчас за нами наблюдают, оценивая эффективность возможной масштабной атаки со стороны РФ (если такая будет). После чего у нас будет шанс (вероятнее всего, один) на демонстрацию своей способности переломить ситуацию. Даже ограниченный (но ощутимый) успех усиливает тезисы о необходимости увеличения поддержки Украины для либо окончательного решения вопроса военным путем, либо выхода на переговорный процесс при слабых позициях РФ.

"Если успеха не будет, усилятся голоса за заморозку. Форматов может быть много, и они разнятся"

Если успеха не будет, усилятся голоса за заморозку. Форматов может быть много, и они разнятся от очень неприятного для нас до достаточно выгодного. Но тут вопрос не в желании Украины воевать, а в нескольких аспектах:

4.1 Война идет во многом за деньги налогоплательщиков наших партнеров. И ее затягивание увеличивает потенциальный бюджет "на восстановление". Если нет шансов решить вопрос военным путем в обозримом будущем, есть смысл морозить. Такой подход демонстрировался в большинстве военных конфликтов, в которые были вовлечены (прямо или опосредованно) страны ЕС и США.

4.2 История "не дали победить России и спасли Украину (пусть часть)" - тоже хорошая история "победы" политиков стран - наших партнеров для своего избирателя.

4.3 Тут наше поле работы: нет (то есть совсем нет) анализа "что после России", или "что вместо России". А неизвестность пугает. Как пугает и неизвестность: "Что украинцы думают делать со своей страной?".

4.4. Ключевая линия напряжения - это конкуренция США и КНР. Тут для Вашингтона желательно завершить войну до того, как Пекин сделает процесс привязки к себе Москвы бесповоротным.

"Ближайшие 4-5 месяцев нам действительно не будут выкручивать руки по переговорам"

Вывод: ближайшие 4-5 месяцев нам действительно не будут выкручивать руки по переговорам. Но будут предлагать (замерять настроения) поговорить об этом на разных площадках (но не на высшем уровне). Дальше - зависит от указанных выше 4-х пунктов.

И упомянутый договор с Великобританией является дополнительным бонусом для нашей страны в обоих сценариях. Сигнал партнерам и пример того, как формализовать политику поддержки Украины в войне. С другой стороны (в случае переговорного сценария) - дополнительный аргумент, размывающий тезис РФ об отсутствии долгосрочных гарантий поддержки Украины. Ну и, наконец, хороший сигнал на внутреннем поле. Показывает результат работы президента и команды МИДа.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего