Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, где в частности примет участие в форуме "Один пояс - один путь". С Путиным в Китай поехали большая бизнес-делегация и куча чиновников. Я так понимаю, поехали, в первую очередь, чиновники экономического, финансового блока такие как министр энергетики РФ Новак, который занимается нефтью, министр финансов Силуанов, руководитель Центробанка РФ Набиулина... То есть речь идет, скорее всего, о вероятности заключения каких-то экономических и финансовых соглашений, следовательно расширение финансово-экономического сотрудничества. Также в РФ анонсировали, а помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что будет подписано несколько "интересных и содержательных" соглашений, но это будут осуществлять уже премьер-министры.

Путину трудно было бы найти какие-то аргументы для того, чтобы отказаться от этого визита

Кроме этого, Путин выступит на форуме "Один пояс - один путь". И, думаю, он снова будет рассказывать, как на него подло напали: о том, как не учитывают интересы РФ в этом несправедливом многополярном мире.

Видео дня

По большому счету, форум "Один пояс - один путь" является юбилейным. Само по себе событие - личная инициатива руководителя Китая Си Цзиньпина, и ей уже десять лет. Поэтому Путину трудно было бы найти какие-то аргументы для того, чтобы отказаться от этого визита.

Дело в том, что сейчас РФ очень зависима от экономических связей с Китаем. Более того, можно говорить, что благодаря введенным санкциям Россия попала в монопольную зависимость от Китая во многих экономических вопросах. Из-за этого Путину, в определенной степени, приходится демонстрировать лояльность к Китаю и Си Цзиньпину. И даже если бы у российского диктатора не было веских причин посетить Китай, у него бы не осталось другого варианта, чем ехать "на юбилей".

Встречи, которые состоятся между Путиным и Си Цзиньпином, каких-то особых результатов не будут

Кремль и лично Путин после введения санкций и, соответственно, роста зависимости от Пекина, регулярно подстраиваются под официоз КНР по вопросам международной политики, активно заимствуют клише характерные для китайского видения международной политики. Это указывает на зависимость РФ и осознание этой зависимости со стороны Китая.

Поэтому встречи, которые состоятся между Путиным и Си Цзиньпином, каких-то особых результатов не будут. Это будут консультации, обсуждение политических проблем и больше всего, возможно, будет идти речь о договоренностях по расширению финансово-экономического сотрудничества РФ с КНР.

Возможно, речь пойдет о том, чтобы получить от Китая большее количество юаней для стабилизации финансовой системы РФ, которую, оказывается, невозможно стабилизировать из-за дефицита валютных поступлений от российского экспорта, дефицит бюджета является значительным. Россия будет покрывать дефицит бюджета частично за счет Фонда национального благосостояния и внутренних заимствований. Поэтому, возможно, для поддержания стабильности российского рубля Путин будет договариваться о том, чтобы Китай дал какое-то количество юаней для резервов Центробанка.

Политических договоренностей ожидать не стоит. Китай вряд ли будет помогать России в боевых действиях против Украины, а вот спасать экономику РФ ему придется.

Владимир Воля, политический эксперт