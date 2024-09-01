Президент страны также высказался о поддержке Украины.

Ситуация на российско-украинском фронте критическая, однако для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад.

Об этом в эфире программы "Час с президентом" заявил лидер Финляндии Александр Стубб. Как пишет Yle, большое количество вопросов касалось именно войны в Украине. Политик сказал, что пока трудно оценить, когда она может закончиться.

Он обещает, что Финляндия продолжит поддерживать украинцев так долго, как это будет нужно. Стубб говорит, что разговоры о мире являются положительным сигналом, однако однозначная позиция Финляндии затрудняет возможность быть посредником в переговорах.

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Президент выступает за снятие ограничений на удары по России западным оружием, если они осуществляются в рамках международного права. Также политик считает, что Россия представляет угрозу для безопасности Финляндии. Например, Москва может чаще проводить гибридные операции, среди которых информационная война, провокации на границе и саботаж. "Угроза безопасности номер один - это Россия, но пока нет причин для беспокойства, - добавил он.

Помощь Украине от Финляндии

Напомним, в конце июня Финляндия объявила о предоставлении Украине 24 пакета военной помощи. Его стоимость оценили в сумму около 159 миллионов евро.

Также страна разрешает применять оружие, которые они передали украинскому войску, для ударов по российской территории.

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