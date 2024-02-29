Глава минобороны страны заявил, что подобные запреты установили страны, которые передали дальнобойное оружие.

Украина в ходе войны против российских оккупантов может использовать оружие, которое предоставила Финляндия, для ударов по территории Российской Федерации. Хельсинки не устанавливали подобных запретов.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что ограничения на применение оружия установили страны, которые передали Украине системы вооружения большой дальности.

"По моим сведениям, Финляндия не устанавливала таких ограничений, и Украина должна иметь право применять это оружие против военных объектов также на российской земле", - рассказала изданию Yle Юкка Копра, председатель комитета парламента по обороне

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Вопрос возник, когда будущий командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что западные страны допустили ошибку, ограничив использование Украиной оружия, разрешив удары только по временно оккупированной территории страны.

Помощь Украине от Финляндии - главные новости

В декабре 2023 года глава Министерства обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что страна вдвое увеличивает мощности по производству снарядов, чтобы помочь Украину в долгосрочной перспективе. В целом инвестиции Минобороны и промышленности составят около 120 миллионов евро.

При этом производство боеприпасов в стране по состоянию на декабрь 2023 года уже выросло в несколько раз по сравнению с периодом до российского вторжения в Украину. Кроме того, с начала войны в Украине оборонное управление разместило долгосрочные заказы на тяжелые снаряды.

9 февраля стало известно, что Финляндия отправляет в Украину 22-й пакет оборонной помощи примерно на 190 миллионов евро. При этом указано, что по оперативным причинам и с целью обеспечения безопасной доставки помощи подробное содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться.

В предыдущих пакетах помощи Хельсинки передвали боеприпасы, тяжелое вооружение, а также танки для разминирования Leopard 2R и прочее.

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