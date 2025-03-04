Представительница оппозиционных либеральных демократов Великобритании призвала посла в Вашингтоне потребовать от Вэнса извинений.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя британско-французский план по миру в Украине, заявил, что соглашение вряд ли будет обеспечено "какой-то случайной страной, которая не воевала 30 или 40 лет". Это заявление вызвало волну критики, пишет Financial Times.

"Президент (Трамп) знает, что если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите действительно гарантировать, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, то лучшей гарантией безопасности является предоставление американцам экономических преимуществ в будущем Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 военных из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантией безопасности, а также экономической гарантией для Украины является восстановление страны и обеспечение долгосрочного интереса Америки", – сказал американский вице-президент.

Хотя Вэнс прямо и не упоминал определенную страну, его заявление прозвучало во время обсуждения вопроса о размещении миротворцев в Украине – плана, инициированного Британией и Францией. Британские военные ветераны, которые служили вместе с бойцами США в Ираке и Афганистане, были возмущены его комментариями. Некоторые политики в Вестминстере потребовали извинений.

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Издание акцентирует, что за последние 25 лет более 600 британских военнослужащих погибли, воюя на стороне США в Ираке и Афганистане. Франция понесла около 90 потерь в Афганистане и вместе с Великобританией позже присоединилась к коалиции под руководством США против ИГИЛ.

Бывший министр вооруженных сил Великобритании от консерваторов Джонни Мерсер, который служил в Афганистане, сказал:

"Вэнсу нужно свернуть шею. Проявите немного уважения и прекратите выставлять себя в таком неприятном свете".

Другой бывший министр обороны и ветеран Джеймс Хиппи отметил, что служба в США и Франции были определяющими моментами его военной карьеры и ему грустно слышать, что отношения сводятся к этому.

Представительница оппозиционных либеральных демократов Великобритании и бывший капитан Королевской военной полиции Хелен Магуайр, которая служила в Ираке, заявила, что вице-президент США должен извиниться за свои комментарии.

"Джей Ди Вэнс стирает из истории сотни британских солдат, отдавших свои жизни в Ираке и Афганистане. Я собственными глазами видела, как американские и британские солдаты храбро сражались бок о бок. Шестеро из моего собственного полка, Королевской военной полиции, не вернулись домой из Ирака. Это зловещая попытка отрицать эту реальность", – акцентировала она.

Магуайр также призвала британского посла в Вашингтоне, лорда Питера Мандельсона требовать извинений от американского вице-президента.

Заявления Вэнса об Украине

Вице-президент США заявил, что в Вашингтоне уже ведут переговоры с россиянами о войне в Украине. При этом, по его словам, президент США Дональд Трамп в этих переговорах не воспринимает заявления России как истину.

Ранее он призвал украинскую диаспору воспринять США как свою страну и отстаивать ее интересы.

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