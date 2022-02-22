Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы как к защите границ, так и в гуманитарной миссии в случае эскалации конфликта.

Венгрия планирует усилить охрану границы с Украиной и направить туда дополнительные военные силы.

Об этом заявил министр обороны Венгрии Тибор Бенко, говорится в сообщении венгерского Министерства обороны.

По его словам, Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы как к защите границ, так и к гуманитарной миссии в случае эскалации конфликта.

Министр обороны подчеркнул, что безопасность венгерского народа является первоочередной задачей.

"Чтобы усилить охрану границы, я приказал достаточному количеству военных сил и техники расположиться в восточной части Венгрии. В ближайшие дни на дорогах будут задействованы технические средства и походные колонны для создания военной группировки в восточной части страны", - сказал Бенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил за пределами территории России "в связи с ситуацией вокруг Донбасса".

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего их главарями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних.

Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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