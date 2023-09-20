Двенадцать членов команды спасены - моряки доставлены на берег.

В акватории Черного моря, у берегов Румынии, подорвалось грузовое судно. Речь идет о судне Seama, которое ходит под флагом Того, западная Африка.

"Экипаж грузового судна спасен в Черном море. По данным румынского морского спасательного агентства MRCC, 12 членов экипажа Seama были эвакуированы и доставлены для оказания медицинской помощи в порт Сулина, недалеко от границы с Украиной", - говорится в сообщении CNN.

Отмечается, что взрыв произошел примерно в 40 километрах (25 миль) от берега. По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении корабля.

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Как утверждают члены экипажа, судно подорвалось на мине. В то же время, румынские власти заявили, что пока не подтверждают причину взрыва.

Ситуация в Черном море - главные новости

В Черном море сейчас много мин. Время от времени противокорабельные мины срывает с якоря и уносит течением. Также в акватории оказалось много боеприпасов, которые попали в море из-за теракта на Каховской ГЭС. В зоне риска оказалась, в том Румыния, которая граничит с Украиной.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в морской акватории Румынии уже обнаружено и обезврежено несколько морских мин. В августе одна из них взорвалась на побережье, после чего румынские власти усилили контроль за побережьем.

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