В Белом доме назвали визит делегации Саудовской Аравии в Киев позитивным шагом.

В Соединенных Штатах Америки считают, что развитие отношений между Украиной и Саудовской Аравией может привести к усилению поддержки Украины со стороны других стран арабского региона.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга отметил визит делегации Саудовской Аравии в Киев и обещанную Украине помощь, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что это был первый министерский визит со стороны государства в Киев с начала полномасштабной войны.

По словам Кирби, обещанная Украине помощь от Саудовской Аравии начнет поступать уже на следующей неделе. Он назвал это "позитивным шагом" в регионе Ближнего Востока. "Мы надеемся увидеть больше от наших партнеров в ближайшие месяцы", - отметил он.

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Помощь Украине от Саудовской Аравии

Как известно, 26 февраля в Киев прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день стало известно, что Королевство Саудовская Аравия передаст Украине пакет помощи стоимостью в 400 миллионов долларов. В ОП пояснили, что речь идет о гуманитарной помощи на 100 миллионов и нефтепродуктов - на 300.

Кроме того, 23 февраля Саудовская Аравия поддержала резолюцию ГА ООН о справедливом мире в Украине.

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