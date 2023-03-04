Там предупредили, что нарушителей антироссийских санкций ждет суд и уголовная ответственность.

Профильные министерства США сделали совместное заявление-обращение к американскому бизнесу и его международным партнерам, в рамках которого рассказали о последствиях за обход антироссийских санкций. Как известно, сейчас спецслужбы РФ ищут лазейки для нарушения ограничений.

Соответствующий документ опубликовано от имени Минфина, Минюста и министерства торговли Америки. В нем говорится о судебном преследовании тех предприятий, которые не придерживаются ограничений, принятых против России.

Сейчас для обхода санкций компании используют различные методы, в частности, ведут деятельность от имени подставных фирм и торговлю с третьими странами для перепродажи товара на территорию РФ, отмечается в заявлении. Среди таких стран, которые могут использоваться в качестве перевалочных-пунктов для обхода санкций, США выделили Китай, Армению, Турцию и Узбекистан.

Видео дня

"Предприятия любого профиля должны действовать исключительно в соответствии с внедренными мерами контроля, иначе против них и их деловых партнеров могут применить административные и регулятивные действия или начать уголовное расследование", - говорится в документе.

США объявили новые санкции против РФ и предупредили о последствиях

Напомним, что 24 февраля 2023 года в годовщину войны между Украиной и РФ Минфин США сделал "подарок" Киеву и ввел масштабные санкции против российских юридических и физических лиц: 22 и 83 юридических лиц соответственно.

В частности, Вашингтон заблокировал деятельность компаний, которые Путин использует для поддержки войны в Украине. Ограничения применили против металлургического и горнодобывающего сектора российской экономики, а также против 10 финучреждений РФ.

На следующий день лидер США Джо Байден лично предупредил страны, имеющие партнерские отношения с Россией, о последствиях за обход американских санкций. Он анонсировал жесткую реакцию на ответные действия со стороны Китая.

Также 28 февраля в Минфине США прокомментировали, что ожидают экономического краха Путина вследствие введения последнего пакета санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: