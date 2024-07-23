Страна получила первые два самолета из 14 - остальные постепенно доставят в течение двух лет.

В понедельник, 22 июля, Словакия получила первые два из 14 новых боевых самолетов F-16 из Соединенных Штатов. Их поставка была отложена на два года из-за пандемии коронавируса и нехватки микросхем.

Об этом пишет Associated Press. Отмечается, что словацкий президент Петер Пеллегрини приветствовал прибытие F-16 на авиабазу Кучина на западе страны. Он отметил, что истребители "значительно будут способствовать повышению обороноспособности нашей страны". Известно, что остальные самолеты будут постепенно доставлены в течение двух лет.

Примечательно, что действующий лидер Словакии Пеллегрини был премьер-министром, когда в 2018 году правительство подписало соглашение на сумму 1,8 миллиарда долларов на приобретение 14 американских истребителей F-16 Block 70/72 для замены устаревших советских самолетов МиГ-29.

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Страна приостановила эксплуатацию своих МиГов летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов для их обслуживания после того, как российские техники вернулись в свою страну после вторжения России в Украину. В прошлом году правительство Словакии одобрило план предоставления Украине 13 самолетов МиГ-29, став второй страной-членом НАТО, которая прислушалась к просьбам украинского правительства о предоставлении военных самолетов для защиты от российской агрессии.

Страны обновляют свой авиапарк: последние новости

Греция планирует модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale. Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. В то же время 32 старых истребителя F-16 Block-30 страна может продать США для дальнейшей модернизации и передачи Украине.

Ранее стало известно, что Израиль снял с эксплуатации свой последний F-16C Fighting Falcon. Несмотря на то, что модели F-16A/B/C сейчас сняты с эксплуатации, ВВС Израиля все еще эксплуатируют 47 боевых самолетов F-16D Brakeet и 97 боевых вариантов F-16I Sufa.

Израильский истребитель Barak-1 является вариантом F-16 Fighting Falcon, специально модифицированным в соответствии с требованиями ВВС Израиля.

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