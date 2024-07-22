В Lockheed Martin считают, что F-16 еще рано списывать со счетов.

Американские истребители F-16 останутся актуальными еще многие десятилетия. Самолеты постоянно модернизируют и оснащают новейшими технологиями.

Издание Newsweek пишет, что, по данным Lockheed Martin, за полвека произвели 4600 F-16. За эти десятилетия истребитель прошел несколько волн модернизаций, и последняя версия - Block 70/72 – скоро появится в Словакии. Изменения в основном внутренние. По словам О. Дж. Санчеса, вице-президента и генерального менеджера интегрированной группы истребителей в аэрокосмическом и оборонном гиганте Lockheed Martin, базовая конструкция в основном осталась неизменной, но внутри есть "огромные различия".

Новые F-16 оснащены системой автоматического предотвращения столкновений с землей, которая берет на себя управление, если пилот отвлекается или теряет сознание, и более новыми радарами.

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"Мы смогли адаптировать внутреннее оборудование и программное обеспечение таким образом, чтобы оставаться актуальными", - сказал Санчес.

Поскольку еще предстоит построить по меньшей мере 128 самолетов F-16, "Боевой сокол" будет противостоять пятому поколению F-35 - стелс-истребителю, также разработанному компанией Lockheed Martin.

"F-16 и F-35 - это вершина авиации", - заявил Крис Нэйшнз, пилот-испытатель F-16, работающий в компании Lockheed Martin. "Вы не можете ошибиться ни с одним из них".

Новейшие F-16 будут оснащены тем же радаром, что и F-35, а программное обеспечение для стелс-истребителя часто может быть совместимо с F-16.

По словам Нейшнса, спрос на F-16 по-прежнему велик: ожидается, что эти истребители останутся на вооружении до 2060-х годов.

Одной из стран, требующих больше F-16, является Украина. Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались предоставить Киеву истребители, которые станут значительной модернизацией для ВВС Украины.

F-16 для Украины - послдение новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этим летом F-16 производства Lockheed Martin будут летать в небе Украины - это кульминация длительного процесса, который включает обучение в США и в Европе, а также передачу самолетов от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обещанные странами Запада истребители F-16 пока не прибыли в Украину.

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