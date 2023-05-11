МИД Украины призывает грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС.

Решение президента РФ Владимира Путина отменить российские визы для грузин и восстановить авиасообщение с Грузией - это компенсация за отсутствие санкций против РФ за войну в Украине.

Об этом спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил в соцсети Facebook. "Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол", - отмечает он.

По его словам, в МИД решение президента РФ Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение рассматривают "как политическую компенсацию за отказ действующей грузинской власти наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедления европейской интеграции".

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Николенко напомнил, что на сегодня Россией оккупировано 20% грузинской территории. По его словам, такое сближение с Россией происходит на фоне "ползучей "бордеризации", похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами". Он подчеркнул, что Кремль получает уступки без понесения наказания за то горе, которое он причинил грузинскому народу.

Николенко подчеркнул, что в 2008 российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. По его словам, сейчас Россия планирует "бомбить европейское будущее грузин". Спикер МИД отметил, что РФ не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. "Цель Москвы - создать условия, по которым прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ", - добавил он. При этом спикер отметил, что политика сближения с агрессором не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, которые многократно публично высказывали свою позицию, в частности в акциях протеста.

МИД Украины призывает грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее Европейское движение Грузии.

Отношения РФ и Грузии

Российская армия зашла на территорию Грузии 8 августа 2008 года. В результате Грузия в этой войне потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" этих регионов.

Сейчас власти в Тбилиси заявляют, что не будут вводить санкции против страны-агрессора за войну в Украине, чтобы не навредить якобы своему народу. Хотя на самом деле большая часть населения Грузии поддерживает Украину.

10 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Также другим указом он отменил запрет на авиаперевозки из России в Грузию, действовавшие с 2019 года.

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