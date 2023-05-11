Считает, что грузинское сырье не поможет уничтожить российскую экономику.

Бывший футболист киевского "Динамо" и нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с критикой в адрес тех, кто призывает Грузию к введению санкции против России.

Во время эфира на одном из телеканалов он назвал абсурдом то, что отсутствие грузинской продукции на российском рынке приведет к краху экономики агрессора.

"На нас нападают, мол, мы не присоединились к санкциям. Я хочу спросить любого здравомыслящего человека. Неужели если грузинское вино и грузинская сельхозпродукция не поступят на российский рынок, то этим мы уничтожим российскую экономику? Это полный абсурд", - передает слова Каладзе Sputnik Georgia.

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В частности мэр отметил, что власти не делают такой шаг из-за того, чтобы не нанести вред грузинскому населению.

"Мы же, наоборот, навредим нашим нуждающимся людям. Тем, кто работает 24 часа в сутки, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Зачем закрывать людям эти возможности? Возможности для того, чтобы поработать, продать свои продукты и получить деньги. Ведь эти деньги все равно заходят в Грузию. Когда я нахожусь во власти страны и знаю, что это повредит, почему я должен делать этот шаг? Почему я должен делать несчастной свою страну?",- добавил Каладзе.

Отношения России и Грузии: что известно

В начале марта грузинские власти решили принять аналогичный российскому "закон об иноагентах". На улице столицы вышли протестующие с призывами не следовать путем Москвы.

Митинги продолжались несколько дней. В конце концов, правящая партия отозвала это скандальный закон и приняла решение урегулировать спор мирным способом.

В конце марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламент страны говорит на одном языке с Кремлем. Глава государства назвала конспирологической теорией заявления о том, что западные партнеры склоняют Грузию к открытию "Второго фронта" против Кремля.

Недавно Путин подписал указ об отмене визового режима России с Грузией и возобновление авиасообщения между странами. Также Москва отменила рекомендацию о нежелательном посещении россиянами Грузии. Тбилиси на это отреагировало негативно.

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