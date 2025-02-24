В российское консульство бросили два взрывных устройства.

Сегодня, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в российском консульстве во Франции прогремел мощный взрыв.

Как пишет SkyNews, инцидент произошел внутри здания во французском городе Марсель, об этом сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

Ранее французские СМИ также подтвердили, что возле российского консульства в Марселе прогремел взрыв и на месте происшествия работают пожарные. При этом по данным источников BFMTV в полиции, на территорию российского генконсульства в Марселе были брошены два взрывных устройства, сработало одно.

Видео дня

По данным российского информагентства ТАСС, Министерство иностранных дел России заявило, что инцидент имеет признаки "террористического акта", и потребовало от французских властей провести тщательное расследование.

"Требуем (от Франции) исчерпывающих и оперативных мер по расследованию, а также шагов по укреплению безопасности российских загранпредставительств", - заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

Ночью дроны ВСУ посетили Россию

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.

Вас также могут заинтересовать новости: