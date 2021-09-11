Причиной взрыва стала утечка газа.

В двухэтажном жилом доме Липецкой области ночью прогремел взрыв. В результате инцидента травмированы шестеро россиян, двое погибли.

Об этом сообщает РИА Новости.

После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.

Предварительно, среди травмированных есть один ребенок. У всех травмы средней степени тяжести.

Читайте такжеВ сети назвали причину массового отравления россиян магазинным арбузомПод завалами спасатели обнаружили тела двух погибших – женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.

Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживали. Как отметили местные чиновники, здание построено в 1970 году и не было аварийным.

Место трагедии расчищали около 260 человек и 58 единиц техники.

Правоохранители открыли дело по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

В сети пишут, что причиной взрыва стала утечка газа. По обновленной информации, нашли тело третьего погибшего.

Как сообщал УНИАН, 8 августа произошел мощный взрыв в жилом доме под Москвой. Жертвами взрыва стали по меньшей мере два человека, количество пострадавших возросло до 8. По одной из версий, причиной взрыва могло стать использование газа для отопления квартиры.

А в Казахстане произошли взрывы на складе боеприпасов. Взрывы следовали за пожаром на военном объекте, где хранились взрывоопасные вещества инженерского назначения. 32 человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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Автор: Виолетта Орлова