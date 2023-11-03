Акцию сожжения осуществили представители движения сопротивления.

Представители движения сопротивления сожгли в российском городе Нижний Новгород автомобиль директора предприятия по изготовлению боеголовок к ракетам, которыми обстреливают Украину.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, что в ночь со 2 на 3 ноября 2023 года в городе в Нижний Новгород (Россия) сожгли автомобиль Volvo XC90.

"Сожженное авто принадлежало гражданину РФ Игорю Кузнецову, который занимает должность генерального директора акционерного общества "ГосНИИмаш", - сообщает Украинская разведка.

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Как отмечается, это предприятие является ведущим в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине. В ГУР Минобороны Украины добавили, что акцию сожжения личного автомобиля гендиректора совершили представители движения сопротивления.

"Каждый причастный к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры нашего государства никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности", - сказано в сообщении.

При этом указывается, что "охота" на врага продолжается.

Поджоги в России

В сентябре противник российской агрессии поджег на одной из улиц Белгорода инсталляцию в виде буквы "Z" – российского аналога гитлеровской свастики и символа военной агрессии. Мужчину потом пытали путинские силовики.

Как сообщал УНИАН в октябре, в России разгромили, разрисовали оскорблениями, а затем подожгли приемную двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина в Уренгое. Речь идет о Романе Путине - бизнесмене и основателе политической партии "Россия без коррупции".

В российском Владивостоке за поджог военкомата был задержан восьмилетний мальчик.

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