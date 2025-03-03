Верховный комиссар в своем глобальном обзоре также предупредил, что основа международного порядка рискует быть разрушенной.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность "фундаментальной сменой направления" политики Соединенных Штатов под руководством республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

"В течение многих десятилетий мы пользовались двухпартийной поддержкой США в вопросах прав человека ... Сейчас я глубоко обеспокоен фундаментальной сменой направления, которая происходит на национальном и международном уровнях. Политику, направленную на защиту людей от дискриминации, теперь называют дискриминационной... Разъединяющая риторика используется для искажения, обмана и поляризации. Это порождает страх и тревогу среди многих", – заявил он, прямо не упоминая имя Трампа.

Отмечается, что выступление Тюрка на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве – органа, из которого США вышли в феврале, – является его самым сильным заявлением о влиянии политики новой администрации США.

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Примечательно, что это Управление ООН серьезно зависело от американского финансирования. Хроническая нехватка средств может усугубиться еще больше, ведь в прошлом году Штаты пожертвовали Управлению 35 миллионов долларов. Это составляет около 15% от общей суммы добровольных взносов, полученных в 2024 году.

"Резкое сокращение национальных систем социальной защиты, климатического финансирования и иностранной помощи свидетельствует о значительном откате назад в защите прав человека, предотвращении конфликтов и глобальной стабильности", – заявил Тюрк.

Верховный комиссар в своем глобальном обзоре также предупредил, что основа международного порядка, который, по его словам, принес беспрецедентную стабильность, рискует быть разрушенной. Причина заключается в том числе в том, что сейчас по всему миру бушуют 120 конфликтов.

Громкие решения Трампа

23 января, в первые дни своего второго президентского срока, Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы страны для нелегальных мигрантов. Он дал указания принять все необходимые меры для немедленной депортации нелегальных мигрантов.

Впоследствии в администрации Трампа была издана директива, согласно которой иммигранты, которые находятся в США нелегально и не регистрируются в федеральном правительстве, могут получить значительные штрафы, возможное заключение или и то, и другое.

Кроме того, Трамп отменил десятки указов Байдена – в частности, тот, который требовал от федеральных ведомств расширить запреты на дискриминацию по признаку пола, включив в них сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

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