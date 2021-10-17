Умерли более 4,9 млн человек.

По состоянию на 17 октября в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 4 912 482 человек, более 241 млн заразились, около 18 млн инфицированы в настоящее время, более 218 млн заразившихся признаны выздоровевшими.

Об этом сообщает Worldometers.

Средняя летальность составляет 2%.

Больше всего умерших от COVID-19 в США (744 385 человек), Бразилии - 603 199, Индии – 452 172, Мексике – 284 321 и России - 223 312 человек (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19).

В Украине - 60 633 человек.

При этом самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения) в Перу – 5 953 человека, Болгарии - 3 231, Венгрии – 3 152, Чехии – 2 845 и Бразилии – 2 812 человек.

В Украине этот показатель составляет 1 392 человека.

По данным Worldometers, по состоянию на 17 октября больше всего заразившихся выявлено в США: около 46 млн человек. В Индии - более 34 млн, Бразилии - около 22 млн, в Великобритании - более 8 млн. Более 7 млн в России, Турции, Франции. Более 5 млн в Иране, Аргентине.

В Израиле COVID-19 был выявлен у 1 315 317 человек, 7 983 умерли.

Коронавирус в Украине:

За минувшие сутки в Украине обнаружили 11 288 новых случаев коронавирусной болезни. Среди новых пациентов - 1 086 детей и 154 медработника. Умерли от осложнений 219 человек, зато 3 541 пациент - выздоровел.

Больше всего случаев коронавируса в течение 16 октября зафиксировали в Одесской (1 396), Харьковской (948), Донецкой (934) и Днепропетровской (748) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве: данные на 17 октября 2021

В Киеве за сутки выявили 451 подтвержденный случай заболевания COVID-19, умерли от осложнений коронавирусной болезни 18 человек.

Среди заболевших: 245 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 153 человека в возрасте от 18 до 89 лет, 19 девочек от одного до 17 лет и 34 мальчика от трех месяцев до 17 лет.

Также за сутки в медицинские учреждения госпитализировали 49 больных с подтвержденным коронавирусом и 328 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели от коронавирусной болезни 98 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (122), Дарницком (86) и Святошинском районах (60) столицы.

Тест на коронавирус в Украине:

Лаборатории за сутки сделали более 72 970 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 33 545, методом ИФА — 5 350. Также сделали 34 075 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели уже более 13,5 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

За сутки в Украине 82 200 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 48 646 людей, полностью иммунизированы - 34 154 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.

Автор: Татьяна Герасименко