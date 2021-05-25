Девушку задержали вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем в аэропорту Минска.

МИД России официально подтвердил задержание девушки белорусского оппозиционера Романа Протасевича, россиянки Софии Сапеги на территории республики.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что Москва сделала запрос официального подтверждения задержания гражданки РФ и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси. По истечению трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения или освобождении", – заявляют в российском министерстве.

Также в Москве утверждают, что российский консул встретился с родителями Сапеги.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская со ссылкой на информацию правозащитников сообщила, что российский консул отказался оказывать помощь Софии Сапеге в инкриминируемом деле.

Девушку задержали вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем в аэропорту Минска 23 мая.

Со времени задержания Протасевича родители Софии заявляли в комментарии СМИ, что о местонахождении дочери ничего не знают, вероятно, ее отвезли в СИЗО на Окрестина в Минске.

Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Яна Ставская