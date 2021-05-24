Более 200 человек получили ранения в столице Малайзии Куала-Лумпуре в понедельник, 24 мая, в результате столкновения двух поездов метро.
Поезда столкнулись в подземном туннеле недалеко от башен Петронас - самых высоких башен-близнецов в мире, сообщает Reuters.
По данным местной полиции, один из поездов шел пустым после ремонта, а ему навстречу по тому же пути двигался поезд с 213 пассажирами. Серьезно пострадали 47, еще 166 - получили легкие травмы.
Правоохранители считают, что к аварии могла привести ошибка центра управления поездов.
В Министерстве транспорта страны заявили, что это первая крупная авария за 23 года работы метрополитена, и пообещали провести тщательное расследование.
We pray for those who injured in the LRT accident. Rapid KL #LRT#kualalumpur 🙏🙏🙏— Malays Asia (@MalaysAsia) May 24, 2021
Credit: @tv3malaysiapic.twitter.com/dpIfbP0vis
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