47 людей получили серьезные травмы.

Более 200 человек получили ранения в столице Малайзии Куала-Лумпуре в понедельник, 24 мая, в результате столкновения двух поездов метро.

Поезда столкнулись в подземном туннеле недалеко от башен Петронас - самых высоких башен-близнецов в мире, сообщает Reuters.

По данным местной полиции, один из поездов шел пустым после ремонта, а ему навстречу по тому же пути двигался поезд с 213 пассажирами. Серьезно пострадали 47, еще 166 - получили легкие травмы.

Правоохранители считают, что к аварии могла привести ошибка центра управления поездов.

В Министерстве транспорта страны заявили, что это первая крупная авария за 23 года работы метрополитена, и пообещали провести тщательное расследование.

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Перевод: Катерина Комолова