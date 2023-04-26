Речь идет о масштабном плане геополитического влияния на Эстонию, Литву и Латвию.

Журналисты ряда ведущих изданий, в частности, Delfi Estonia, LRT, Expressen, центр "Досье" и другие СМИ, получили доступ к документам, которые раскрывают стратегию влияния Кремля на страны Балтии.

Речь идет о масштабном плане геополитического влияния Москвы на Эстонию, Литву и Латвию, который, вероятно, готовился еще осенью 2021 года, до полномасштабного вторжения в Украину. Детали пишет Европейская правда.

Издание отмечает, что Россия определила для каждой из этих стран свою концепцию, которая состояла из двух частей: в первой расписывалось, что именно РФ видит для себя угрозой, а во второй был изложен план противодействия им. На каждую из целей Москва выделила определенный период времени - 2022 год, 2025 год, 2030 год.

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Отмечается, что одним из главным элементов влияния РФ рассматривала вопрос языка - он должен был максимально доминировать в образовании и общественной жизни стран Балтии. Как и другие, обязательные "исторические" символы России. Такие, как советские памятники. Отмечается, что Москва рассчитывала реализовать соответствующий план руками местных пророссийских меньшинств.

Также отдельное внимание РФ уделила узурпации местной экономики. Там планировали максимально поощрять бизнес сотрудничать с Россией.

В этом контексте журналисты обратили внимание на ряд событий, которые свидетельствуют о том, что РФ могла начать воплощать свой план в жизнь. А именно, страны Балтии уже несколько раз всколыхнули скандалы на тему защиты советских памятников, которые местное правительство планировало уничтожить.

Кроме этого, немалая доля плана РФ посвящалась тому, как ослабить влияние НАТО на Литву, Латвию и Эстонию. В плане декларировались пункты о том, что на территориях этих государств не должны базироваться силы ПВО Альянса или разворачиваться дополнительные базы в рамках сотрудничества с НАТО.

В долгосрочной перспективе Кремль планировал своим влиянием подтолкнуть страны Балтии к мысли, что связь с НАТО приносим им лишь "потенциальный вред", и в этом контексте максимально усилить сотрудничество с РФ.

Отмечается, что аналогичный план Москва рассматривала и в отношении Молдовы и Беларуси. Однако авторы этих документов, вероятно, не ожидали полномасштабного вторжения РФ в Украину. Упоминаний о том, что лидер РФ Владимир Путин готовится к войне, там нет. Хотя, это не могли не учесть в контексте влияния на страны Балтии, пишет издание.

Кремль имеет собственный план по странам Балтии еще с 2017 года

Напомним, что Россия в своих амбициях взять под контроль страны Балтии начала строить соответствующую стратегию еще с 2017 года. В частности, тогда об опасности предупреждала группа американских аналитиков во время форума Heritage Foundation.

Тогда они говорили, что Путин может прибегнуть к военной эскалации против бывших советских республик. Соответствующий сценарий прогнозировали не только для Эстонии, Литва и Латвии, но и для Украины.

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