С начала года в Китае были внезапно уволены уже несколько министров.

В Китае руководство стратегических ракетных войск отстранено и находится под следствием из-за коррупции. Об этом пишет авторитетная гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

Как стало известно журналистам, центральные антикоррупционные агентства Китая проводят расследование в отношении нынешнего командующего ядерными силами Ли Ючао, а также его бывшего и нынешнего заместителей – Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня.

Утверждается, что расследование началось вскоре после того, как в марте сменился министр обороны Китая. Никаких публичных заявлений о расследовании в отношении этой троицы не поступало, но источники утверждают, что "следователи их забрали".

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"Почти все старшие генералы [в ракетных войсках] до повышения имели хорошую репутацию. Они стали аморальными после переезда в штаб-квартиру в Пекине, что дало им больше шансов взаимодействовать с предприятиями, связанными с обороной", — сказал один из источников.

Газета отмечает, что развернутая Си Цзиньпинем антикоррупционная кампания, идущая уже больше 10 лет, в значительной мере нацелена на искоринении коррупции именно в армии. Пекин даже в какой-то момент публично гордился тем, что в ходе борьбы с коррупцией были наказаны более 100 генералов – больше, чем погибло генералов в длившейся более 20 лет гражданской войне в Китае, закончившейся созданием современной КНР.

По данным Bloomberg, ранее на этой неделе военные Китая начали расследование дел о коррупции, связанных с закупками аппаратного обеспечения, произошедших более пяти лет назад.

Кроме того, У Гохуа, бывший заместитель командующего ракетными войсками, скончался 4 июля от неустановленной болезни, сообщило в четверг шанхайское издание The Paper. Позже эта статья была удалена после того, как она вызвала бурное обсуждение в китайских социальных сетях по поводу возможных правонарушений.

Таинственные отставки в руководстве Китая

Ранее в этом месяце из публичного поля пропал недавно назначенный министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который за полгода на должности успел заметно улучшить сильно испорченные отношения с США. Сначала китайские власти заявляли, что министр просто заболел, но позже стало известно, что его отправили в отставку без объяснения причин.

Эти отставки происходят на фоне усиливающихся слухов о том, что Китай, вероятно, готовится к масштабной войне. Аналитики уже называют конкретные признаки, которые указывают на такую подготовку.

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