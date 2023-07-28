В Китае руководство стратегических ракетных войск отстранено и находится под следствием из-за коррупции. Об этом пишет авторитетная гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
Как стало известно журналистам, центральные антикоррупционные агентства Китая проводят расследование в отношении нынешнего командующего ядерными силами Ли Ючао, а также его бывшего и нынешнего заместителей – Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня.
Утверждается, что расследование началось вскоре после того, как в марте сменился министр обороны Китая. Никаких публичных заявлений о расследовании в отношении этой троицы не поступало, но источники утверждают, что "следователи их забрали".
"Почти все старшие генералы [в ракетных войсках] до повышения имели хорошую репутацию. Они стали аморальными после переезда в штаб-квартиру в Пекине, что дало им больше шансов взаимодействовать с предприятиями, связанными с обороной", — сказал один из источников.
Газета отмечает, что развернутая Си Цзиньпинем антикоррупционная кампания, идущая уже больше 10 лет, в значительной мере нацелена на искоринении коррупции именно в армии. Пекин даже в какой-то момент публично гордился тем, что в ходе борьбы с коррупцией были наказаны более 100 генералов – больше, чем погибло генералов в длившейся более 20 лет гражданской войне в Китае, закончившейся созданием современной КНР.
По данным Bloomberg, ранее на этой неделе военные Китая начали расследование дел о коррупции, связанных с закупками аппаратного обеспечения, произошедших более пяти лет назад.
Кроме того, У Гохуа, бывший заместитель командующего ракетными войсками, скончался 4 июля от неустановленной болезни, сообщило в четверг шанхайское издание The Paper. Позже эта статья была удалена после того, как она вызвала бурное обсуждение в китайских социальных сетях по поводу возможных правонарушений.
Таинственные отставки в руководстве Китая
Ранее в этом месяце из публичного поля пропал недавно назначенный министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который за полгода на должности успел заметно улучшить сильно испорченные отношения с США. Сначала китайские власти заявляли, что министр просто заболел, но позже стало известно, что его отправили в отставку без объяснения причин.
Эти отставки происходят на фоне усиливающихся слухов о том, что Китай, вероятно, готовится к масштабной войне. Аналитики уже называют конкретные признаки, которые указывают на такую подготовку.