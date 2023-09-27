По данным местных спасателей, во время празднования кто-то запустил фейерверки в помещении, набитом людьми.

В Ираке более 100 человек погибли при пожаре на свадьбе. Еще две сотни получили травмы и ожоги.

Как сообщает Reuters, трагедия произошла накануне вечером в районе Хамдания в провинции Найнава (Ниневия) на севере страны. Спасатели до утра искали тела погибших на пепелище.

Заместитель губернатора Хасан аль-Аллак сообщил Reuters, что подтверждена гибель 113 человек, местные СМИ сообщают о 200 раненых.

Известно, что пожар охватил большой зал для проведения банкетов после того, как во время празднования был зажжен фейерверк. Такую версию озвучили местные спасатели. Большое количество погибших, вероятно, связано с тем, что здание было из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало быстрому распространению огня.

Согласно официальным заявлениям, федеральные власти Ирака и иракский полуавтономный регион Курдистан направили машины скорой помощи и медицинские бригады в район трагедии.

Очевидцы на месте рассказали, что здание загорелось около 22:45 по местному времени, и что во время инцидента там были сотни людей.

Другие катастрофы с большим количеством погибших

Как писал УНИАН, в августе на Гавайях вспыхнули масштабные лесные пожары, которые быстро перекинулись на заселенные территории, создав огненный армагеддон. Сообщалось по меньшей мере о полусотне погибших. Больше всего пострадал курортный город Лахайна, на восстановление которого, по заявлению гавайских чиновников, уйдет много лет и миллиарды долларов.

Также мы рассказывали, что в начале июня в столкновении поездов в Индии погибло более 200 человек. Из-за ошибки сигнальной системы пассажирский экспресс выехал не на ту колею и столкнулся с товарным поездом.

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