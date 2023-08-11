Власти опасаются, что число жертв еще увеличится.

На Гавайях продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами. Спасателям уже удалось частично локализовать возгорания. По данным Reuters, на данный момент известно о 53 погибших. Однако власти опасаются, что число погибших возрастет, так как разбор завалов все еще продолжается.

Как сообщается, больше всего пострадал курортный город Лахайна, на восстановление которого, по заявлению гавайских чиновников, уйдут многие годы и миллиарды долларов.

По словам местного губернатора, огонь превратил курортный город, который ежегодно привлекает 2 миллиона туристов, в тлеющие руины. Этот лесной пожар стал самым страшным стихийным бедствием в истории штата. В результате стихии тысячи людей остались без крова, разрушены 1000 зданий.

Лесные пожары на Гавайях - что известно

Огонь быстро распространился и опустошил исторический город Лахайна, который когда-то был столицей Гавайского королевства.

На данный момент на острове Мауи все еще бушуют три крупных лесных пожара, вызванные засушливыми условиями и порывами ветра со скоростью 100 км/ч.

Тысячи туристов и местных жителей были эвакуированы с западной стороны Мауи. Некоторые люди укрылись на соседнем острове Оаху или спасались от огня в Тихом океана. Туристы разбили лагерь в местном аэропорту, ожидая вылета домой.

Многие люди госпитализированы с ожогами, отравлением дымом и другими травмами.

По оценкам властей, масштабы катастрофы превзойдут масштабы трагедии 1960 года, когда цунами убило 61 человека на одном из островов Гавайев.

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